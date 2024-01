Resumo de Renascer: o que acontecerá entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro

A segunda semana de Renascer promete grandes emoções ao público! Entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro, a novela contará com acontecimentos marcantes, entre eles, a morte de quatro personagens importantes e uma passagem de tempo, que dará início à segunda fase da trama.

Confira logo abaixo, os resumos dos capítulos de 29 de janeiro a 3 de fevereiro, divulgados pelo Gshow:

29 de janeiro (segunda-feira)

"Inácia cuida dos ferimentos de José Inocêncio. Deocleciano e Jupará fingem a morte de José Inocêncio e convidam Belarmino e Firmino para o suposto velório. Belarmino mente para Deocleciano afirmando que comprou a fazenda de José Inocêncio antes da ‘morte’ do fazendeiro. Firmino desconfia de Belarmino. No falso velório, Belarmino se sente vitorioso e confessa ter atirado em José Inocêncio, que escuta a confissão. José Inocêncio se levanta e assusta Belarmino ao aparecer vivo. Ele obriga o coronel a vender sua fazenda para ele. Enfurecido e humilhado, Belarmino se vinga também de Firmino. Ao voltar para casa, Belarmino é assassinado em uma emboscada."

30 de janeiro (terça-feira)

"José Inocêncio surpreende a todos ao aparecer vivo na casa de Jacutinga. Maria Santa emocionada com a revelação do fazendeiro comemora o ‘milagre’. Nena se desespera ao ver os corpos de Belarmino e Firmino. Jacutinga avisa a José Inocêncio que Maria Santa só deixará seu estabelecimento na condição de casada. José Inocêncio garante aos funcionários de sua fazenda que não matou Belarmino. José Inocêncio convence Nena a vender a fazenda de Belarmino para ele. A viúva acaba aceitando a proposta. Jacutinga orienta Maria Santa sobre a vida de casal. Padre Santo avisa a José Inocêncio que só celebrará seu casamento com Maria Santa na casa de Jacutinga se não houver convidados. Norberto comenta com Deocleciano e Jupará que Egídio largará os estudos para ficar na fazenda que era do pai. Padre Santo chega para celebrar o casamento e estranha ao ver a vila deserta."

31 de janeiro (quarta-feira)

"Padre Santo aceita fazer o casamento de José Inocêncio e Maria Santa com a participação dos convidados e todos celebram a decisão. José Inocêncio leva Maria Santa até o Jequitibá para pedir sua benção, e mostra o facão enterrado. Maria Santa e José Inocêncio passam a noite juntos. Deocleciano e Jupará pedem a mão de Morena e Flor em casamento, respectivamente, e a benção ao Padre Santo para casá-los. Inácia e Maria Santa se estranham. Já casados, Deocleciano e Jupará levam Morena e Flor para a antiga casa que era de Belarmino, presente dado aos empregados por José Inocêncio. Morena dá conselhos a Flor. Maria Santa e Inácia começam a se entender e estão mais próximas. Padre Santo diz a Maria Santa que deseja conversar com ela."

1 de fevereiro (quinta-feira)

"José Inácio traz de Ilhéus uma imagem de Nossa Senhora para Maria Santa. Maria Santa conta a José Inocêncio que está grávida e pede ao marido que Jacutinga esteja com ela na hora do parto. Deocleciano percebe que Morena está grávida. Maria Santa e Morena intensificam a amizade. Passam-se nove meses. Jupará traz Jacutinga a mando de Maria Santa para auxiliá-la no parto. José Inocêncio fica aflito com os gritos de dor da mulher. Ele contraria os conselhos de Jacutinga, preferindo ficar ao lado de Maria Santa. Morena passa mal e perde o bebê. Deocleciano dá total apoio à mulher. O primeiro filho de Maria Santa e José Inocêncio nasce, e o pai lhe dá o nome de José Augusto. Jacutinga acolhe Morena."

2 de fevereiro (sexta-feira)

"Passam-se seis anos. Além de José Augusto, Maria Santa deu à luz mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa se apavora com a intensa dor que sente. José Inocêncio tem um mau pressentimento, e pede a Jacutinga para salvar sua esposa. Com dificuldades no parto, Maria Santa pede a Jacutinga que salve seu filho. Maria Santa sente a presença de Nossa Senhora a seu lado e consegue dar à luz, mas não resiste. José Inocêncio se desespera com a morte da mulher. Jacutinga se sente culpada por não ter conseguido salvá-la. José Inocêncio culpa o bebê pela morte de Maria Santa. Deocleciano sugere a Morena que o casal cuide do filho rejeitado por José Inocêncio."

3 de fevereiro (sábado)

"Morena fica feliz de cuidar do filho de Maria Santa e sente a presença da amiga. Morena se emociona ao notar que está amamentando a criança. José Inocêncio comunica a Morena que levará João Pedro para casa depois do desmame, e a convida, junto a Deocleciano, para serem padrinhos de João Pedro. Passam-se 10 anos, e João Pedro segue sendo rejeitado pelo pai. Numa discussão de irmãos, Bento acusa João Pedro de ter matado a mãe. João Pedro reclama de José Inocêncio para o padrinho, Deocleciano. João Pedro diz a Zinha que a considera como irmã. Diante da imagem da santa, José Inocêncio diz que, quando conseguir esquecer Maria Santa, talvez seja capaz de perdoar João Pedro. João Pedro corre triste pela mata e encontra o facão que o pai fincou no pé do Jequitibá."

As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

Belarmino tá causando muito! Se liga nas cenas do próximo capítulo #Renascer pic.twitter.com/arLZkgKA6M — TV Globo (@tvglobo) January 28, 2024

