Whindersson Nunes e Lorena Maria são flagrados juntos na Tailândia

Os dois foram flagrados juntos e de mãos dadas por um fã durante a viagem para a Tailândia em um passeio. - (crédito: Reprodução/Instagram (@badgallore e @whinderssonnunes))

No último domingo, 28, o comediante Whindersson Nunes postou fotos em seu Instagram de uma viagem à Tailândia. Lorena Maria, atriz e empresária, revelou por meio de stories estar no mesmo local. Os dois já flertam por meio das redes sociais há algum tempo, e agora foram flagrados juntos no país.

O lutador comentou a palavra "Sim" em tailandês em um post bem-humorado de Lorena Maria no X (antigo Twitter). Os dois já se seguiam nas redes. A atriz respondeu também em tailandês: "Você já tem essa droga". O casal interage nas redes desde novembro, e chama a atenção dos internautas com os flertes, que respondem: "Atacante" e "O menino merece".

Os dois foram flagrados juntos e de mãos dadas por um fã durante a viagem para a Tailândia em um passeio, segundo o perfil Segue a Cami no Instagram. A atriz também postou stories assistindo televisão no local.

Saiba quem é Lorena Maria

Lorena Maria é atriz e empresária da marca de produtos capilares Use Badgal. Ela tem mais de 820 mil seguidores no Instagram, e é ex do Dj Rennan da Penha. Os dois terminaram o relacionamento em 2021, mas o motivo não foi revelado. Ela é amiga de celebridades como Mc Rebecca, e faz publicidade para diversas marcas, como Multishow.