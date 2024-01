Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (30/1)

Harmonia visceral

Data estelar: Lua míngua em Libra

Sem ir mais longe, no ventre humano coexistem diversos órgãos em harmonia e interdependentes em seu funcionamento, apesar de que, se tomados por separado e colocados a conviver de uma forma diferente de como o fazem no ventre, provavelmente se destruiriam mutuamente, e não sobraria nenhum para contar a história.

Para os intestinos com seu conteúdo pútrido conviverem com o pâncreas e suas sutilezas hormonais, ao lado dos líquidos corrosivos do estômago, e tudo isso ocorrer em harmonia e interdependência, se executa uma complexa coreografia de comunicação, de hierarquia das decisões e de respostas diante das necessidades, para que o conjunto visceral ofereça soluções que cada um dos órgãos por separado não conseguiria.

A resposta do conjunto é sempre superior à resposta individual.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem todos são a favor, não importa o quanto sua alma se entusiasme com as perspectivas e enxergue nelas promessas de melhoria, sempre haverá alguém por aí que terá motivos para criticar e desvalorizar esse futuro. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não precisa arrancar nada da Vida, mas encontrar o jeito cordial e elegante de se relacionar com ela, agradecendo cada instante em que você respira entre o céu e a terra, pela oportunidade de a experimentar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Valerá a pena continuar tentando e arriscando, em nome apenas de se lançar à aventura da vida, como se você estivesse numa mesa de jogo num casino qualquer da civilização. Sem aventura, a vida perde sentido.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para se lançar ao futuro com a cara e a coragem, com a mente vazia de preconceitos que amarram sua alma a um passado que não existe mais, nada empurrará você a fazer isso. Você terá de tomar a iniciativa. Aí sim!



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dizem que não seria prudente tentar agradar a todo mundo, mas há momentos em que o cenário se complica tanto, e há tantas pessoas envolvidas que, pelo menos, seria sábio evitar irritar algumas sem necessidade.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Transite pelo terreno que deixar sua alma mais confortável, se sentindo segura e no domínio da situação. Ainda que isso pareça tornar tudo mais lento, esse comportamento será prudente e servirá aos seus propósitos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aproveite a onda para tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, sem se estressar antecipadamente por esse movimento, mas aguardando pelos sinais que a Vida, com seu eterno mistério, lhe oferecerá como orientação.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Na quietude de seus pensamentos, no sossego de seu coração quando desfruta da certeza de ninguém vigiar seus passos, nesses momentos você dá de cara com sua própria alma, e não há como tentar escapar do encontro.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os acordos possíveis podem não ser perfeitos, mas são os que se encontram disponíveis, e seria melhor sua alma fazer as concessões pertinentes para resolver as questões e tocar a bola para frente. Ainda há jogo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quanto mais você quiser, maior terá de ser a exposição que você suportar, ciente de que sua alma preferiria passar despercebida, mas que de toda maneira precisa ocupar o lugar de protagonista no centro do palco.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quanto mais ampla seja sua visão da realidade, maior será também a boa vontade com que sua alma se dedicará a fazer o necessário, se adaptando às circunstâncias com tolerância, e promovendo o bem comum por onde transitar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A mente especula demais sobre o futuro, e não do jeito que seria legítimo e benéfico fazer isso, mas escorregando para o lado da ansiedade, da especulação de pequenos e grandes desastres possíveis. Impossíveis.