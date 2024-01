Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (31/1)

À altura do cargo

Data estelar: Lua míngua em Libra

Tão deturpado e corrompido está o conceito de hierarquia nos dias atuais da História da civilização humana que é comum as pessoas não estarem à altura do cargo que ocupam, mas estão aí assim mesmo e, por isso, em vez de funcionarem representando o conjunto institucional, empresarial, corporativo, vicinal ou familiar, representam apenas a si mesmas, mas se engalanam com toda a pompa e circunstância de seus cargos.

Poderia ser cômico tudo isso, não fosse trágico, porque os cargos hierárquicos na civilização servem ao propósito de as correntes de vida se difundirem, beneficiando o maior número possível de pessoas, ao passo que, enquanto as pessoas são menores do que os cargos que ocupam, as correntes de vida são constrangidas nesses cargos, produzindo malefícios e distorções, em vez de benefícios e melhoramentos.







ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dividir as pessoas não seria algo nobre, mas em certos momentos, em que não dá para agradar todo mundo e, a despeito disso, é preciso seguir em frente, você se aproxime dos que favorecem e se distancia dos adversários.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É nos detalhes e nas coisas pequenas que se encontra o enigma da Vida, aquela dimensão na qual você se movimenta e experimenta ser, mas que normalmente passa despercebida, não vendo a Vida se movimentar nos detalhes.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que tudo continue sendo incerto, vale a pena apostar no futuro e se lançar à aventura da vida. O pior que poderia acontecer é nada acontecer, portanto, ainda que haja acidentes de percurso, valerá a pena.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todo fim anuncia um novo começo, por isso não é saudável se estender demais em despedidas, ou ficando com saudade de como as coisas eram. O assunto é você se lançar ao futuro de mãos vazias, com a cara e a coragem.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Conversar é necessário, negociar muito mais ainda. É hora de você incorporar toda a boa disposição que conseguir, para lidar bem com todas as pessoas, inclusive com aquelas que você desejaria ver pelas costas. Todas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça uso dos seus recursos, mas tendo em mente que é preciso pouca coisa para obter os resultados pretendidos nesta parte do caminho. Caminhe pelo terreno mais seguro possível, sem fazer manobras arriscadas. Em frente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A necessidade faz o destino, e a urgência faz o método com que tudo precisa ser feito, sem importar o que pareça aos olhos de outrem. Às vezes é necessário cometer loucuras para evitar que outras loucuras aconteçam.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Em nome de as coisas funcionarem, seria preciso fazer alguns sacrifícios, abnegando temporariamente de certas prerrogativas suas em benefício de abrir passagem para outras pessoas melhorarem e prosperarem. Consegue?



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar dos conflitos habituais, que as pessoas nem sequer mais se lembram como começaram, tudo indica que prevalecerá a necessidade de todas as pessoas, ou a maioria delas, se entenderem e entrarem em acordo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Um dos lugares mais solitários do cenário existencial de nossa humanidade é, paradoxalmente, o de maior visibilidade, porque quando você é o protagonista da cena, no centro do palco, ninguém sabe quem é você.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O estreitamento da visão resulta de as pessoas pensarem sempre autocentradas em seu pequeno egoísmo, e sem elas perceberem, fazendo isso infligem a si o sofrimento que, supostamente, depois tentarão solucionar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Continuamente haverá razões para estimular o medo, mas continuamente também haverá razões tão poderosas quanto para você apostar na vida e na sequência elevada de notas do futuro. A escolha é íntima e toda sua.