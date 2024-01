Jojo Todynho fala sobre processo de adoção de menino angolano: "Deus está no controle"

A cantora Jojo Todynho, que emocionou seus seguidores ao anunciar em setembro passado sua intenção de adotar um menino que conheceu em Luanda, Angola, compartilhou uma atualização sobre o processo de adoção.

Em resposta a um seguidor curioso durante uma sessão de perguntas no Instagram, Jojo explicou que, devido a questões judiciais, não pode fornecer muitos detalhes, mas confirmou que em agosto deste ano voltará a Angola para avaliar a situação.

A expectativa em torno da adoção foi expressa por seus seguidores, que questionaram a cantora sobre o andamento do processo e a próxima visita ao menino. Jojo, consciente das limitações legais em compartilhar detalhes, assegurou aos fãs que o garoto está bem e expressou sua gratidão pelo carinho recebido.

Jojo ainda enfatizou ainda que Deus está no controle, transmitindo confiança e otimismo em relação ao desfecho positivo da jornada de adoção. "Está lindo e forte. Obrigada pelo carinho. Vocês sempre me perguntam por aqui, mas Deus está no controle", disse.