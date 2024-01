Noivos se casam em meio à folia de Olinda

Já pensou em celebrar o casamento em meio à folia de carnaval? Foi isso que fizeram os noivos pernambucanos Pavila Emanuela, 34, e Diego Dutra, 40, no último sábado (27/1). Após se casarem na Paróquia de São Lucas, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, o casal de cirurgiões dentistas foi surpreendido com várias troças carnavalescas. O casamento, inicialmente planejado como clássico e intimista, transformou-se em uma celebração contagiante.

Sem tempo ruim, a noiva desceu do carro e decidiu jogar o buquê no meio da festividade. “Quando menos esperei, a Pávila já estava jogando o buquê no meio dos foliões. O casamento foi para 39 pessoas. Ela queria algo discreto, mas acabou parando Olinda. Inclusive a moça que pegou o buquê nem era convidada”, disse o noivo.

Diego e Pavila já estão juntos há mais de 15 anos, sendo 10 dividindo o mesmo lar. (foto: Foto cedida ao Correio)



Diego e Pavila já estão juntos há mais de 15 anos, sendo 10 dividindo o mesmo lar. Em 2023, descobriram que estavam grávidos enquanto preparavam a festa de casamento. A escolha por Olinda como cenário desse momento único não foi aleatória. A cidade reflete a essência do casal que ama a cidade histórica. Ao chegar na casa de recepção, os noivos estenderam a festa com músicas pernambucanas tocadas por um violino e as ladeiras de Olinda tornaram-se palco de alegria e descontração.



