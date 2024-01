Renascer: saiba quais personagens não aparecem na segunda fase da novela

Na próxima segunda-feira (5/2) haverá uma passagem de tempo em Renascer, levando a história para os dias atuais. Alguns personagens que se destacaram nos capítulos iniciais da trama, no entanto, não aparecem na segunda fase da novela.

É o caso, por exemplo, dos personagens que morrem na primeira fase, entre eles, Coronel Belarmino (Antonio Calloni), Coronel Firmino (Enrique Diaz), Maria Santa (Duda Santos) e Jupará (Evaldo Macarrão). Vale ressaltar, entretanto, que existe a possibilidade desses personagens aparecerem na segunda fase da novela apenas em flashbacks.

Confira outros personagens que não retornam na segunda fase de Renascer:

Venâncio e Quitéria

O casal Venâncio (Fábio Lago) e Quitéria (Belize Pombal), pais de Maria Santa, desaparecem da trama logo na primeira fase, após deixarem a filha na casa de Jacutinga (Juliana Paes). Na segunda fase, entretanto, a mãe de Santinha fará uma aparição única durante cena com Inácia (Edvana Carvalho).

Na ocasião, Quitéria surgirá como espírito para a sensitiva. A governanta da casa de José Inocêncio (Marcos Palmeira), ficará cara a cara com a mãe de Maria Santa e ouvirá dela, uma grande revelação que será abordada na novela.

Devastada, Quitéria confrontou Venâncio e afirmou que sabe que ele é o verdadeiro responsável por ter abusado e engravidado Marianinha no passado. #Renascer pic.twitter.com/m1m00GAvME — gshow (@gshow) January 28, 2024

Cândida

A viúva Cândida, interpretada por Maria Fernanda Cândido, apareceu apenas no primeiro capítulo de Renascer e não retorna na segunda fase da novela. Na ocasião, ela entregou suas terras para José Inocêncio e decidiu recomeçar a vida longe dali.

Cândida se despede das terras após passar as escrituras da fazenda para José Inocêncio #Renascer pic.twitter.com/STG9qBvT2S — gshow (@gshow) January 23, 2024

Nena

Dona Nena (Quitéria Kelly), mulher de Belarmino, também deixa a novela logo após a morte do marido. Ela vai embora com os filhos depois de vender a fazenda para José Inocêncio. Vale lembrar, entretanto, que na segunda fase da novela, sua neta, Mariana (Theresa Fonseca), é quem vai para Ilhéus com o objetivo de vingar a morte do avô.

Quitéria Kelly deixou marca nessa primeira fase de Renascer. A Nena dela é uma presença forte, uma mulher que sabe a maldade do marido, não tem como escapar dele, porém o confronta sem receio. Grande! #Renascer pic.twitter.com/ndbDQVdB6S — ???????????? (@amiabitt) January 30, 2024

Juliete

Juliete (Flavia Barros), uma das damas da casa de Jacutinga que sempre tenta se colocar em vantagem em relação às outras, também não retorna para a segunda fase de Renascer.

A personagem Juliete é Má, mas a atriz e muito boa e belíssima#Renascer pic.twitter.com/sMfZvf3jTa — Katia MALICIOSA Comentarista xerci (@Tuinterdadoida) January 27, 2024

Flor

Outra moradora da casa de Jacutinga que não aparece na segunda fase da novela, é Flor (Julia Lemos). A moça deixará a trama depois da morte do marido, Jupará. Antes, o casal terá filhos, entre eles, Zinha (Samantha Jones), que não irá embora com a mãe e será criada pelos padrinhos, Morena (Ana Cecília Costa) e Deocleciano (Jackson Antunes).

Flor para Jupará: "Homem pra me ter vai ter que mudar a minha vida!" #Renascer pic.twitter.com/QfaiV1wEhY — gshow (@gshow) January 31, 2024

