'Star wars: outlaws' pode ser lançado ainda no 1° semestre de 2024, diz site

Para os fãs de uma das franquias espaciais mais famosa dos cinemas, o jogo Star wars: outlaws da Ubisoft vem para somar no mundo do videogame, deixando os sabres de luz de lado e colocando o jogador na pele dos fora-da-lei do espaço. O jogo ainda não tem uma data oficial para o lançamento, contudo, segundo o portal Insider-gaming, uma fonte dentro da Ubisoft que apontou a chegada do jogo para mais cedo do que se imaginava.



Segundo o portal, Star wars: outlaws chega ainda no primeiro semestre de 2024. O que não roubaria o foco de Assassin's Creed codename red que também pode ser lançado ainda esse ano. De acordo com informações, o jogo pode chegar até maio.

"De janeiro a junho, especificamente com o objetivo de (ser) maio, mas considerando o artigo e as tendências da Ubi, não ficaria surpreso se houver um adiamento", escreve Tom Henderson, um dos colaboradores do Insider-gaming.

Thank you. Yeah, Jan to June, specifically aiming for May but given the article and Ubi's tendencies, I wouldn't be at all surprised if there is a delay. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 30, 2024

Star wars: outlaws já recebeu diversos trailers mostrando a gameplay e algumas cenas. O jogo estará disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.