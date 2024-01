Belle Belinha cria perfil adulto dias após fazer 18 anos

Belle Belinha completou 18 anos no dia 21 de janeiro e rapidamente estreou com um perfil na Privacy, plataforma de conteúdos adultos. Não demorou muito e a jovem conquistou a atenção dos internautas com seus nudes.

Uma das influências de Belle Belinha na criação de conteúdos eróticos, é MC Pipokinha, que também faz sucesso em plataformas proibidas para menores de 18 anos. A funkeira, inclusive, esteve presente no aniversário da amiga.

O sucesso de Belle Belinha no Privacy foi tanto que, em apenas dois dias na plataforma, ela atingiu o top 4 no ranking das mais acessadas. Em seu perfil oficial do Instagram, através dos stories, MC Pipokinha parabenizou a tiktoker: "Com apenas 1 dia no app vizinho já está em 4 lugar, parabéns", postou ela.

As duas também já gravaram alguns conteúdos juntas, conforme contou a funkeira em sua rede social: "Eu e a Belle Belinha fizemos fotos e vídeos novos disponível no link do perfil @pihpriva. Marca seu amigo triste pra fica feliz", disse a cantora polêmica.

Ao que tudo indica, Belle Belinha e MC Pipokinha também gravaram conteúdos com Andressa Urach:

Belle Belinha, MC Pipokinha e Andressa Urach, imagina o que pode sair disso… pic.twitter.com/nRWNSMP8eD — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) January 31, 2024

O post Belle Belinha cria perfil adulto dias após completar 18 anos e faz sucesso com nudes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

