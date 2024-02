Final de A Terra Prometida passou por mudanças e motivo foi revelado

A novela ‘A Terra Prometida‘, exibida originalmente pela Record TV entre 5 de julho de 2016 e 13 de março de 2017, em 179 capítulos, atualmente está sendo reprisada na grade da emissora. Uma curiosidade sobre a trama é que, o final de alguns personagens, sofreu algumas mudanças.

Uma das alterações foi o desfecho de Samara (Paloma Bernardi). Na sinopse original, ela tentaria matar Aruna (Thais Melchior) mais uma vez e acabaria sendo assassinada por inimigos cananeus.

Final de Samara em ‘A Terra Prometida’

No último capítulo, entretanto, após fugir do acampamento hebreu e passar cerca de dez anos desaparecida, a vilã é encontrada bastante fraca em uma caverna por Zaqueu (Ricky Tavares). Ela acaba morrendo, mas antes disso, pede perdão por todas as suas maldades. Depois, tem um enterro reservado, a pedido de Josué (Sidney Sampaio).

Ao site Purepeople, o autor Renato Modesto explicou o motivo da mudança na história: "Ao longo dos capítulos, mudei de ideia e preferi que Samara terminasse louca por causa dos crimes que cometeu e da maldade que só lhe trouxe sofrimento", destacou.

Elói e Ioná ficam juntos?

O final da novela ‘A Terra Prometida’ também teve alteração para o casal Elói (Claudio Gabriel) e Ioná (Day Mesquita). Na sinopse, estava previsto que o casal terminaria o casamento por causa de Mara (Cristiana Oliveira), mãe dela. Aliada aos cananeus, a vilã faria feitiços para separar os dois.

O desfecho dos personagens, entretanto, foi diferente. No último capítulo, eles não só ficam juntos, como a hebreia também descobre que está grávida do braço-direito de Josué. "O casal funcionou tão bem, ficou tão simpático, que preferi não separá-los apesar de todas as maldades de Mara. Acho que ficou melhor assim, mostrando que o amor verdadeiro pode superar qualquer adversidade", justificou o autor.

Outras mudanças na novela

Na entrevista, Renato Modesto mencionou outras mudanças que realizou em 'A Terra Prometida': "Conforme fui escrevendo, acabei trilhando alguns caminhos diferentes dos que tinha imaginado no início. Por exemplo, não estava previsto no início que Iru (Guilherme Boury) e Jessica (Maytê Piragibe) terminariam juntos, mas achei que o casal funcionaria bem e estava certo", ressaltou.

"Também não estava previsto que Ula (Rafaela Mandelli) continuaria viva depois de Ai para depois se unir aos hebreus, isso entre vários outros exemplos. Esse tipo de mudança de percurso nas tramas é perfeitamente normal, acontece em todas as novelas. Por isso, são chamadas 'obras abertas'", acrescentou.

