Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (1/2)

Regozijo da contemplação

Data estelar: Lua Vazia das 6h02 até 17h38

A consciência de nossa humanidade existe simultaneamente em duas dimensões, como uma personalidade no mundo exterior, objetivo, no qual é identificável, tem aparência, nome, sobrenome, conta para pagar e perrengues múltiplos para resolver, e ao mesmo tempo também existe como o ser interior e subjetivo, invisível e sutil que está por trás dos bastidores da personalidade, como alma, e que se movimenta durante a existência para que a personalidade lhe sirva de instrumento de expressão, mas nossas personalidades são subversivas e desobedientes, nem sempre seguem as orientações da alma.

Em tempos de Lua Vazia é melhor dar mais atenção à alma do que à personalidade, e isso é efetivo sempre e quando nos abstenhamos da ansiedade de objetivar e nos dediquemos ao regozijo da contemplação.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Adversários e favorecedores se misturam nesta parte do caminho, e você precisará de todo o discernimento que seja capaz de desenvolver para saber distinguir direito quem são umas e outras pessoas. Processo essencial.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As potencialidades envolvidas neste momento de sua vida são múltiplas e variadas, produzindo distração. Procure descansar, porque nem todo dia se pode resolver o enigma da vida, há hora de se despreocupar também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça sua vontade, mas seria melhor que a execução de sua vontade não beneficiasse exclusivamente a você, mas que os benefícios pudessem ser compartilhados com o maior número possível de pessoas. Aí sim haveria mudança.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que poderiam deixar de existir, mas que persistem, se repetindo através do que as pessoas conversam, do que elas fazem, do comportamento cotidiano. Chega uma hora que isso cansa, e pode ser finalizado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Analisar os acontecimentos é necessário, porém, ainda mais importante é que você não perca o fio da meada, porque quando começar a analisar surgirão tantas coisas que o panorama maior irá se perdendo de vista.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure focar num de seus múltiplos talentos e se dedicar a uma disciplina que os treine diariamente, até você ter absoluta destreza naquilo que quiser fazer. A disciplina há de ser alegre e brindar com regozijo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Às vezes é preciso passar por louco, fazendo coisas estranhas, justamente para evitar que loucuras maiores e mais perigosas aconteçam. Agora não se trata de aparência, mas das reais intenções que motivam as ações.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O mundo parece pequeno de vez em quando, mas não é, o que acontece é que nesse momento sua alma reduz sua visão a certos acontecimentos em particular, se esquecendo do cenário maior em que tudo acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Vale a pena deixar as pessoas se comportarem como bem o entenderem, mesmo que você as critique interiormente, para as observar e verificar como a vida funciona, sempre além do raciocínio lógico de nossa humanidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para passar despercebida, a melhor opção para sua alma é se expor o máximo possível, porque na exposição as pessoas enxergam exclusivamente o personagem que nesse momento você estiver representando.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pode ser que nunca venham a acontecer seus sonhos, porém, continuar sonhando é uma forma de os manter vivos, tanto quanto permanecer com a alma atenta para dar o bote quando a oportunidade se apresentar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Diante do medo estamos à sós com nossas almas, tendo de decidir o que fazer nesse momento que todos preferiríamos ver pelas costas. É nessa hora que se prova a verdadeira fibra com que nosso caráter é feito. É assim.