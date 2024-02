"Nó nas tripas": saiba como Jupará morre em Renascer

Jupará (Evaldo Macarrão) é outro personagem que não estará na segunda fase de Renascer. O rapaz, que é um dos fiéis escudeiros de José Inocêncio (Humberto Carrão), morre em meio à passagem de tempo que acontecerá nos próximos capítulos da novela.

Como Jupará morre em Renascer?

Em cenas recentes do remake de Renascer, Jupará se casou com Flor (Júlia Lemos), com quem terá filhos, entre eles, Zinha (Samantha Jones). O amigo de José Inocêncio, no entanto, morrerá por conta de uma doença conhecida como "nó nas tripas".

A culpa da morte de Jupará cairá em cima de José Augusto (Renan Monteiro), o primogênito de José Inocêncio. O rapaz terá acabado de se formar em medicina, mas não conseguirá salvar a vida do grande amigo de seu pai.

Se o remake seguir o que aconteceu na versão original, a cena da morte de Jupará não será mostrada na novela. Em 1993, o ocorrido é apenas mencionado por personagens, como seu inseparável amigo, Deocleciano (Adanilo Reis/Jackson Antunes).

Depois da morte de Jupará, sua esposa, Flor, também deixa a novela. A moça vai embora com os filhos, para recomeçar a vida em outro lugar. A única que fica para trás é Zinha, que se esconde para não ir embora com a mãe. A jovem acaba sendo criada por Morena e Deocleciano. Além disso, ela não gosta de José Augusto, por considerar o rapaz responsável pela morte de seu pai.

Evaldo Macarrão em Renascer como Jupará (Foto: Fábio Rocha/Globo)

