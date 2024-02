Ex-BBB Fernanda Keulla mostra procedimento no bumbum: "Levantou"

Fernanda Keulla abriu as cortinas sobre seu recente procedimento estético no bumbum, revelando o resultado aos seguidores. A ex-BBB iniciou o tratamento há um mês, utilizando um bioestimulador de colágeno para tratar flacidez, celulite e melhorar a textura da pele.

Nos Stories do Instagram, Fernanda compartilhou sua motivação para o procedimento, destacando que a flacidez era sua principal queixa. Após 30 dias, a ex-BBB mostrou uma foto do antes e depois, revelando uma melhora notável. Satisfeita com os resultados, ela expressou interesse em tratar celulites nas pernas também.

Veja também: Em Miami, Fernanda Keulla surge de biquíni em clique provocante e quase mostra demais

Ao mostrar a foto pré-procedimento, Fernanda comentou sobre a flacidez e celulite, contrastando com a imagem atual que evidencia uma pele mais firme e suave. A ex-BBB, animada com o resultado, indicou que está pronta para os eventos carnavalescos.

A transparência de Fernanda em compartilhar sua experiência estética reflete a tendência crescente de celebridades que dividem seus cuidados pessoais com o público.

Instagram

Observatório dos Famosos.