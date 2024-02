Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (2/2)

A neurose científica

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião

O ser humano é ao mesmo tempo uma personalidade com aparência e identificável pelos seus traços evidentes, e também uma alma invisível que subjetivamente está por trás dos bastidores da personalidade, mas a tendência técnica e cientificista luta, desde meados do século XIX, para tornar a rica e real subjetividade humana em mero efeito colateral da aparência biológica, química e física da personalidade, só que, surpreendentemente, não apresenta nenhuma prova científica de que as coisas sejam assim, apenas faz um corte neurótico na realidade e por decreto afirma, e convence, de que as coisas sejam assim.

Como resultado, temos, hoje em dia, uma nova Igreja à qual prestar culto, a da Ciência materialista, e seus dogmas são tão severos que não admitem ser tratados como objetos de fé, mas como provas definitivas.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Os riscos envolvidos nesta parte do caminho são consideráveis, mas como do futuro acena a perspectiva de servirem de fundamento para que coisas mais interessantes aconteçam, provavelmente valerá a pena os aceitar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



A melhor maneira de exorcizar qualquer tipo de preocupação é investindo seu tempo em fazer o que seja necessário, da melhor maneira possível, porque dessa forma não sobrará tempo para fazer especulações inúteis.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



De vez em quando é necessário se ater a alguns detalhes, porque neles reside a possibilidade de tudo vir a dar certo ou errado. Procure valorizar as pequenas coisas, mas sem que isso se transforme no centro da questão.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Deixar tudo como está não é uma opção, porque isso criaria problemas ainda maiores dos que sua alma tentaria evitar com a inação. Se trata apenas de escolher a melhor e mais eficiente estratégia para agir.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A falta de atenção é um problema, não porque nossa humanidade deva estar vigilante o tempo inteiro, porém, tampouco se trata de viver na Lua a maior parte do tempo, é preciso acompanhar com atenção certos processos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Nem todas as portas estão abertas para você, mas isso não há de ser motivo de preocupação, ao contrário, é motivo de alívio, por você não ter de se estender em dilemas para acertar na escolha mais apropriada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sempre será possível forçar um pouco os acontecimentos para que esses sigam o rumo que seria melhor para seus interesses, mas esse tipo de manobra não há de se tornar um hábito, porque seus resultados são incertos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



É hora de dar ponto final em algumas questões que se arrastram há tanto tempo já, que se você perguntar às pessoas envolvidas como foi que tudo começou, as versões serão tão diferentes e imprecisas que seria ridículo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Procure agir de acordo com seus interesses, mas ao mesmo tempo fazendo uso de toda a discrição possível para que suas reais intenções não transpareçam. Faça seu jogo sem chamar a atenção de ninguém. É isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Faça as contas, objetivas e subjetivas, para verificar se realmente vale a pena seguir em frente com seus intuitos, ou se o resultado não compensará todo o investimento emocional e prático envolvido.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por piores que sejam os resultados de você tomar iniciativas, ainda assim serão positivos, porque a inércia seria produtora de demoras inconcebíveis, além de, eventualmente, sua alma perder o fio da meada. Melhor não.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Conhecer melhor a si é um trabalho constante, não tira férias, não precisa de descanso nem de sono, acontece onde você estiver. É só prestar um pouco mais de atenção leve e despreocupada, e você se conhecerá bem.