Devolver Digital publica primeiro trailer de "Children of the Sun"

Um novo jogo desenvolvido por René Rother e publicado pela Devolver Digital recebeu um trailer nesta quinta-feira (1º/2). Children of The Sun é o jogo de tiro tático com quebra-cabeças em terceira pessoa.



O jogo é protagonizado pela personagem “A Garota” que segue em busca de uma vingança contra o “O Culto”, mas ao longo de sua jornada verdades obscuras serão reveladas. A garota carrega um rifle de precisão, arma que parece a principal do jogo, que deve ser cuidadosamente utilizado para acertar o inimigo que vai permitir passar o nível. A gameplay do jogo é diferente dos demais jogos de tiro, consiste em matar todos os inimigos em tela usando a mesma bala, fazendo ela ricochetear nos objetos e nas próprias pessoas.

O indie já recebeu uma demo com sete níveis na Steam que você pode acessar clicando aqui. Children of the Sun ainda não tem uma data de lançamento confirmada.