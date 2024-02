Também na categoria de Melhor Filme, o live-action da boneca mais famosa do mundo é dirigido por Greta Gerwig. O filme nos leva à Barbieland: o mundo perfeito, cor-de-rosa e mágico das Barbies. Porém, tudo muda quando a Barbie estereotipada, interpretada por Margot Robbie, entra em uma crise existencial e começa a questionar sobre a perfeição. Acompanhada de Ken, interpretado pelo ator Ryan Gosling, a boneca vai ao mundo real para tentar encontrar respostas.

Onde assistir: HBO Max, Google Play Filmes e TV, Prime Video e Apple TV.

"A Sociedade da Neve" retrata acidente de avião em 1972 (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

"A Sociedade da Neve" foi indicado à categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Baseado em eventos reais e adaptado do livro de Pablo Vierci, com o mesmo nome, o longa relata os acontecimentos de 1972, quando o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, destinado a transportar uma equipe de rugby para o Chile, se acidenta em uma geleira no coração dos Andes.

Dos 45 passageiros, apenas 29 conseguem sobreviver ao desastre. Enfrentando um dos ambientes mais inacessíveis e hostis do planeta, eles se veem obrigados a adotar medidas extremas para garantir sua sobrevivência.

Onde assistir: Netflix.

4. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso