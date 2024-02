Morre, aos 76 anos, o ator Carl Weathers, o Apollo Creed de Rocky

Carl Weathers, ator renomado conhecido pelo papel de Apollo Creed em Rocky, um lutador, morreu nesta quinta-feira (1/2) aos 76 anos. A família comunicou a morte do artista nesta sexta-feira (2/2). “Nós estamos profundamente tristes por anunciar a morte de Carl Weathers. Ele morreu em paz enquanto dormia na quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024”, afirma a família, por meio de um comunicado.

A declaração ainda homenageia o ator e o legado que deixou. “Carl foi um ser humano incrível que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições com o cinema, as artes e os esportes, ele deixou uma grande marca e é reconhecido pelo mundo todo através de várias gerações. Ele era um irmão, pai, avô, parceiro e amigo amado”.

Weathers iniciou a carreira em 1973, com pequenos papéis em seriados como Good times e Kung fu. Em 1976, deu vida ao seu personagem de destaque, Apollo Creed, contracenando com Sylvester Stallone em Rocky. O legado de Apollo vive na saga derivada Creed, que acompanha o filho do boxeador, Adonis Creed, interpretado por Michael B. Jordan.

O ator ainda estrelou ao lado de Arnold Schwarzenegger em O predador e voltou para os holofotes em The mandalorian, no qual interpretou Greef Karga, aliado de Din Djarin, personagem de Pedro Pascal.