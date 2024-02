Resumo de Renascer: o que acontecerá na novela entre 5 e 10 de fevereiro

Ao longo das últimas duas semanas, o público acompanhou a primeira fase de Renascer, que sem dúvidas, foi um grande sucesso de audiência. Agora, no entanto, a história ganhará novos ares e passará por algumas mudanças.

A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, ocorre uma passagem de tempo e novos personagens entram na história. Além disso, outros atores assumirão alguns papéis já existentes, com exceção de Juliana Paes (Jacutinga), Edvana Carvalho (Inácia), Matheus Nachtergaele (Norberto) e Chico Diaz (Padre Santo), que continuarão interpretando os mesmos personagens, porém mais ‘envelhecidos’.

Confira logo abaixo, os resumos dos capítulos de 5 a 10 de fevereiro, divulgados pelo Gshow:

5 de fevereiro (segunda-feira)

"José Inocêncio pede a João Pedro que não conte a ninguém sobre o facão enterrado aos pés do Jequitibá. João Pedro decide morar com José Inocêncio. Morena dá a João Pedro a medalha de Nossa Senhora que era de Maria Santa. Há uma passagem de tempo e a história agora se passa nos dias atuais. João Pedro leva as sacas de cacau da fazenda Jequitibá Rei para Ilhéus ao lado de Zinha. José Inocêncio reclama dos filhos com Deocleciano. João Pedro se encanta ao conhecer Mariana na casa de Jacutinga. José Inocêncio diz a João Pedro que não faz negócio com Egídio. Mariana descobre que João Pedro é filho de José Inocêncio. João Pedro oferece emprego para Mariana na fazenda. Jacutinga demonstra não confiar em Mariana. José Inocêncio repreende João Pedro por ter levado Mariana à fazenda sem a sua permissão."

6 de fevereiro (terça-feira)

"João Pedro pede ajuda a Inácia para que o pai aceite Mariana. Zinha culpa José Augusto pela morte de Jupará. Mariana mexe nas gavetas da sala da fazenda, e Inácia a repreende. José Inocêncio fica desconcertado por Mariana, que confessa ao fazendeiro que é neta de Belarmino. Deocleciano aconselha José Inocêncio a ter cuidado com Mariana. João Pedro se sente traído ao saber que o pai e Inácia já sabiam do parentesco de Mariana com Belarmino, e sente ciúmes ao ver a jovem e José Inocêncio mais próximos."

7 de fevereiro (quarta-feira)

"Mariana e João Pedro se beijam, mas a moça afirma que quer tê-lo como irmão. José Inocêncio orienta João Pedro a não se envolver com Mariana. Inácia comenta com Chico que Mariana foi a pior tocaia que Belarmino armou para José Inocêncio. Mariana reclama do beijo que João Pedro lhe deu. Zinha conversa com Morena sobre a preocupação que tem com João Pedro. José Venâncio não se empolga com a festa surpresa organizada por Eliana e Eriberto para seu aniversário. Venâncio diz a Buba que não consegue parar de pensar nela."

8 de fevereiro (quinta-feira)

"Eriberto arromba a porta do apartamento de Eliana e a encontra desmaiada. Eliana diz a Venâncio que quer construir uma família com ele. José Inocêncio reclama com Padre Santo por ainda sustentar dois dos três filhos que já são formados. Mariana convence José Inocêncio a deixá-la viajar com ele. João Pedro diz a Morena que acha que Mariana está gostando de José Inocêncio. José Inocêncio se lembra de Maria Santa ao observar Mariana dormir."

9 de fevereiro (sexta-feira)

"José Inocêncio decide voltar para a fazenda e deixa Mariana na estrada. Contrariando as ordens do pai, João Pedro resgata Mariana e a leva de volta para a fazenda. Mariana pede desculpas a José Inocêncio. Mariana diz a João Pedro que José Inocêncio a aceitou na condição de filha e de irmã do jovem. Kika critica José Bento por se sustentar com o dinheiro do pai. José Inocêncio se rende às tentativas de aproximação de Mariana. Venâncio e Eliana recebem José Bento e Kika em sua casa. José Inocêncio sente vergonha de ter ficado com Mariana. Mariana fica com raiva de José Inocêncio."

10 de fevereiro (sábado)

"José Inocêncio revela a Deocleciano que está gostando de Mariana. Mariana deixa João Pedro desiludido, ao dizer que ela e José Inocêncio se gostam. Bento propõe a José Venâncio que eles falem com o pai fazer sobre a divisão da venda da safra de cacau entre os filhos. João Pedro desabafa com Zinha e conta que o pai lhe roubou Mariana. Inácia não se surpreende com a notícia do casamento de Mariana e José Inocêncio, e conta à moça que teve um sonho com Maria Santa. Kika discute com José Bento. José Venâncio procura por Buba."

As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

