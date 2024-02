Conheça Felipe de Carolis, o intérprete do espírito Otávio no filme Nosso Lar 2

Em cartaz nos cinemas de todo o país, o filme Nosso Lar 2 — Os mensageiros é um dos grandes sucessos de bilheteria. Em coprodução com Star Original Productions e apoio da Globo Filmes, o longa de Wagner de Assis é a sexta maior abertura, em renda, de obras nacionais desde 2002 e o primeiro a estrear no topo das bilheterias desde o fim da pandemia: vendeu 550 mil ingressos, só no primeiro fim de semana. Uma das figuras mais importantes da história é Otávio, o espírito que se desvia de sua missão na Terra. Intérprete do personagem, o ator Felipe de Carolis — conhecido do grande público pela atuação como o modelo e traficante Sam em Verdades secretas, sucesso da Globo de 2015 e ganhadora de um Emmy Internacional — conversou com o Correio sobre o trabalho.

Otávio seria interpretado — "até os 47 do segundo tempo", como ilustrou Felipe — por outro ator. "Um super galã da TV Globo, cujo perfil e beleza estão muito distantes de mim", explicou, sem revelar o nome do colega, que precisou se desligar da produção. O ator paulista, de 35 anos, contou que o convite surgiu por meio da sua jornada no teatro — o local onde se sente em casa. "É sempre ele (o teatro) que me leva a outros trabalhos. Eu nasci no teatro, eu produzo teatro, o teatro me leva para o mundo inteiro, me leva para a tevê, me leva pro cinema. Seja ele falado ou musical. É lá que eu me aterro, finco meus pés. Sem ele, eu não teria sido capaz de compor o Otávio e começar a filmar em oito dias. Sem ele, eu não teria feito Verdades secretas ou qualquer outro trabalho", defendeu ele, que produziu e atuou em espetáculos premiados como Incêndios e Céus.

Felipe de Carolis é Otávio (foto: Ique Esteves/Divulgação)

Em relação ao filme, Felipe de Carolis relatou qual é a maior lição que traz de Nosso lar 2. "A realidade de que todos somos errantes. Estamos suscetíveis ao erro, teremos sempre, de alguma forma, a oportunidade de aprendermos, nos arrependermos. Para algumas pessoas pedir perdão é mais difícil do que para outras. Mas essa palavra, quando verdadeiramente sentida, pode mudar o curso de uma vida, de uma relação, de um relacionamento", argumentou.

Streaming

Felipe está em diversas produções no streaming. Duas delas, por exemplo, são vencedoras de Emmys: Verdades secretas (Globoplay, a melhor novela do mundo em 2016) e Ninguém tá olhando (Netflix, a melhor série de comédia do mundo em 2020), com direção de Daniel Rezende.

O ator também está no filme francês Aquelle heure, no Mubi, e na série Sob pressão, na novela Cobras & lagartos, e no filme O escaravelho do diabo, no Globoplay. "Tem bastante coisa e espero que, neste ano, o número aumente ainda bastante", finalizou o artista, que está aberto a convites para atuar mais no audiovisual.