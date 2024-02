BBB 24: Saiba quais participantes Fernanda colocou "na mira do líder"

A líder Fernanda escolheu quatro participantes do Big Brother Brasil 24 para colocar "na mira". Na noite desta sexta-feira (2/2), a modelo colocou Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin Brunet como alvos. No domingo (4), ela terá que escolher uma delas para ir ao paredão do programa.

No sábado (3), será realizada a prova do anjo — que será autoimune e poderá salvar mais um —, e no domingo o Big Fone vai tocar, quem atender estará imune.

A votação será feita no domingo, em um esquema de casa dividida. Cinco pessoas vão ao paredão, mas um terá a chance de se salvar na prova Bate e Volta. A eliminação ocorrerá na terça-feira (6/2), e a partir de agora o voto será para quem deve sair.