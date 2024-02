"Não vou deixar essas críticas me pararem", desabafa Paolla Oliveira

Paolla Oliveira, atriz, concedeu entrevista à Quem e comentou sobre o recente massacre que recebeu na web após circularem fotos dela desfilando em ensaio de Carnaval da Grande Rio.

‘Não vou deixar essas críticas me pararem’

"Não vou deixar essas críticas me pararem. A indignação virou conteúdo e identificação. Tantas mulheres têm chegado em mim para me agradecer e falar que também não estão mais dando bola para esses julgamentos", desabafou.

Contudo, Paolla Oliveira admite que nem sempre pensou dessa forma e, sim, já foi afetada por críticas em relação ao seu corpo.

"Essas críticas já tiveram um impacto diferente em mim. No passado, elas me deixavam triste e faziam com que eu não gostasse do que eu via no espelho. Porque eu ouvia o tempo todo que a minha coxa era grossa demais, que eu era muito baixa, que estava cheinha… E eu ouvia isso dentro do meu próprio ofício", disparou.

