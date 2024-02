Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (5/2)

Somos todos neuróticos

Data estelar: Mercúrio ingressa em Aquário em conjunção a Plutão

Quando percebemos o que percebemos, é impossível voltar atrás e fingir a ignorância anterior, mas a criatividade humana não conhece os limites da impossibilidade, e com o uso de recursos intelectuais e emocionais insofismáveis nós conseguimos reprimir a percepção e a manter encerrada nos labirintos do inconsciente na forma de uma neurose, muito normal e aceitável porque, afinal, quem se poderia declarar livre de todas as neuroses? Ninguém, somos todos neuróticos.

Paradoxalmente, a neurose que vivemos como um sofrimento é também a confissão de nosso poder psíquico de criar e sustentar um fingimento, até que, um dia, nos cansamos de repetir mentiras a nós mesmos e aos relacionamentos. Então e somente então, recuperamos os recursos intelectuais e emocionais e os reorientamos a uma vida mais honesta.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas não são mais as mesmas, a vida ofereceu diversas experiências transformadoras, e cada uma delas as aproveitou de acordo com o alcance possível, nem sempre no bom sentido. Todas as pessoas mudaram.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De vez em quando é necessário agir de uma maneira fora do que seria habitual, pisando num terreno que, por lhe ser desconhecido, parece hostil, mas a partir do momento em que começar a agir, a sensação desaparecerá.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo que você dava por sabido e garantido anda caindo por terra, e isso deveria ser motivo de celebração para sua alma, porque significa ter prontidão para o futuro que, apesar de desconhecido, ainda assim é desejável.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Diante dos riscos a alma treme, mas o tremor não há de ser suficiente para deter os movimentos, que a essa altura do campeonato não dá mais para evitar. Portanto, despreze o temor e o tremor e siga em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que acontece às pessoas parece não afetar diretamente seus movimentos, mas você faz parte do mesmo mundo que elas e, por isso, é inevitável que haja efeitos colaterais e indiretos que afetem você de alguma forma.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa arrancar da vida o que ela lhe oferece de mão aberta e generosa, você apenas precisa esticar seus braços e tomar iniciativas, só então perceberá que a resposta positiva acontece muito rapidamente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É desnecessário forçar os acontecimentos, mas tampouco seria o caso de se abandonar à inércia e esperar que a vida, com seus mistérios, solucionasse tudo. É preciso achar um caminho do meio, nem perigoso nem confortável.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Cortar as amarras do passado não é tão fácil assim, porque inúmeros compromissos mantêm vivos os vínculos. No entanto, cada passo que você der na direção de cortar as amarras do passado será muito bem-vindo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As conversas duras precisam ser eficientes, porque de outro modo serviriam apenas para desgastar ainda mais os relacionamentos que não comportariam mais do mesmo. É preciso ter em mente a eficiência das palavras.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você está no momento em que se torna propício tomar posse de sua força, sem necessidade de a testar em nada nem em ninguém, apenas para reconhecer seu alcance e suas potencialidades, para as usar nos momentos certos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tomar iniciativas é necessário, porque o que está para acontecer requer que você aperte o gatilho, ou passará em brancas nuvens. Definitivamente, você não deve esperar pelo destino, você deve ser agente do destino.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O panorama não se parece nem um pouco com a forma com que você o imaginava no passado, mas a essa altura não mais importa, porque seria contraproducente retroceder, agora é seguir em frente e se adaptar à realidade.