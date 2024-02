Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (6/2)

Muito além

Data estelar: Lua Vazia até 9h09

Despertar com a Lua Vazia não é o melhor cenário para começar o dia útil, porque se apresentam as vulnerabilidades que conspiram junto com a insensata certeza de que tudo vai de mal a pior, e que a maldição do descontrole está batendo à porta, tudo isso acontecendo no mundo subjetivo e invisível, com efeitos contundentes na personalidade.

Ninguém recebe um manual que oriente direito a respeito da construção da experiência de vida, e nem sequer foi ainda escrito, porque nossa humanidade anda sempre muito ocupada tentando viver, seja instintivamente, se esforçando para se adequar à civilização ou, ainda, buscando algo maior para dar um significado mais amplo ao viver.

Enquanto isso, viver é uma experiência graciosa para quem se atrever a enxergar através das angústias dissonantes. Muito além.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que você puder fazer e que estiver ao seu alcance, sem hesitações, continue em frente, será relativamente fácil, mas aquilo o que precisar da organização de várias pessoas, isso vai complicar bastante.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Talvez não seja tão fácil assim unir o ideal e o real, mas cada passo que você der nessa direção será uma contribuição positiva que ajudará muitas pessoas a se sentirem estimuladas para continuarem em frente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fique em paz interiormente, porque só isso garantirá que você faça as escolhas certas dentro desse cenário incerto pelo qual sua alma precisa transitar atualmente. Fique em paz com sua própria alma, só isso importa.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A faca afiada escondida no meio das flores, é assim que as coisas andam, portanto, é preciso enxergar além dos sorrisos e tapas nas costas, porque os perigos do momento estão escondidos por trás dos elogios e concórdias.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure compreender as dificuldades por que as pessoas andam passando sem, no entanto, se deixar contaminar pelo mau humor vigente. Procure ajudar tomando distância e evitar exigir o que agora seria impossível.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure passar bem e se divertir, porque sem alegria nada daria certo. A alegria é a prova dos nove da espiritualidade, quanto mais você se aproxima à obra Divina, mais e mais alegria sua alma há de experimentar.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mantenha suas emoções em bom estado, cuide para ser você, a alma interior, a que domina a situação, em vez de se deixar consumir emocionalmente pelas coisas que acontecem ao seu redor. Tudo em sua justa medida.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agora é quando é propício você se entender da melhor maneira possível com essas pessoas que representam um futuro interessante, algo que faz seu coração ansiar por mudanças. Sim, mudanças estão em andamento.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Menos teoria e mais prática, essa é a fórmula que fará sua alma progredir da melhor maneira possível nesta parte do caminho. Pensar faz bem e cria soluções, mas de vez em quando a mente também complica e faz mal.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor você ampliar seu entendimento sobre o que acontece, e para isso é essencial você conversar com pessoas que apresentem visões diferentes das suas, mesmo que num primeiro momento isso seja desconfortável.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os mistérios da vida estão sempre disponíveis, mas nem sempre a alma confia nesses e, ao contrário, coloca toda a responsabilidade sobre suas costas e tenta resolver os problemas do Universo com seu esforço.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se trata de aproveitar ou deixar passar a oportunidade que a vida oferece, nada além disso. É simples mas, como sempre, a alma que pensa complica tudo, porque especula coisas em vez de se dedicar a entrar em ação.