Remake de Uncharted pode estar em desenvolvimento para o PS5

A saga de Nathan Drake foi encerrada em 2016 com o lançamento de Uncharted: A Thief’s End, que contou a última história protagonizado pelo descendente de Francis Drake. Desde então, a Naughty parece não ter tido interesse em fazer outros jogos para a franquia, porém, um remake do primeiro jogo pode estar sendo desenvolvido para chegar ao PlayStation 5.



A informação é do podcast Xbox Era, que são famosos na internet por divulgar informações dos bastidores da indústria dos games. Durante o episódio mais recente, Nick Baker, apresentador do programa afirmou que Uncharted: Drake’s Fortune e a trilogia original de God of War, outra grande franquia da Sony, estariam sendo refeitas para chegaram ao PlayStation 5.



Nick Baker é famoso no meio dos games por acertar previsões. No último State of Play, o podcaster conseguiu acertar todos os jogos apresentados no evento. Contudo, ainda não existem informações oficiais sobre a produção de remakes de qualquer franquia exclusiva da Sony.



Em 2022, a Sony lançou uma coletânea com todos os quatro jogos de Uncharted, o pacote conhecido como Legacy of Thieves Collection, que chegou para PC e PlayStation 5.