Além de evitar água parada, uma das formas de combater a proliferação dos mosquitos da dengue é combater os focos do Aedes aegypti. Para isso, o Governo do Distrito Federal (GDF) tem emepenhado o carro fumacê, que borrifa inseticida de ultrabaixo volume (UBV) pelas ruas do DF. Nesta terça-feira (6/2), o veículo vai passar por 14 regiões administrativas. A aplicação ocorre nos períodos das 4h às 6h e das 17h às 19h. A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando o carro passar.

Confira a lista de locais abaixo:

Samambaia: QR 403;

Taguatinga: QSD 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24;

Recanto das Emas: QD 303, 304 e 307; Condomínio Rocio QD 5 a 9;

Paranoá: QD 21; QD 28 Conj. N; QD 31 Conj. A; QD 18, 30; Condomínio Novo Horizonte/ Fazendinha QD 3 Conj. G e H;

Guará II: QE 28 Conj. A, B, C, D, E, I, K, N, M e O; QE 15 Conj. E, G, H e N;

Planaltina: Jardim Roriz QD 2 Conj. 2D e 2E/ QD 3 Conj. 3A e 3C;

Lago Norte: QL 2 CA 1 a 11;

Gama: QD 2 a 46 Setor Central Lado Par/ QD 30 Leste/ QD 1 e 2 Setor Norte;

Ceilândia: Sol Nascente CH. 96, 79 e 84/ Condomínio Gênesis Conj. A ao U;

Sobradinho: QMS 30 A/ Condomínio Verde Vale/ Condomínio Serra Azul QD 3, 6 e 8/ Condomínio Boa Sorte/ Condomínio Vivendas Alvorada 2;

São Sebastião: QD 101 a 104; QD 201 a 203 Residencial Oeste;

Lago Sul: QL 2, 8, 10 e 12;

Park Way: SMPW QD 5 Conj. 1, 10 e 12/ SMPW QD 4 Conj. 6 CH 21 e 26;

Asa Sul: Caesb SCES - ETE Brasília Sul - Avenida das Nações

Sul (L4 Sul/ Unidade do SLU - Valor Ambiental); SCES - Avenida das Nações, Trecho 00, Conj. 01.

Aumento de casos

Nesta segunda-feira (5/2), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) divulgou novo boletim epidemiológico de dengue. A capital alcançou a marca de 46.298 casos — aumento de 1.120,6% em relação ao mesmo período do ano passado — e 11 mortes em decorrência da doença desde o começo do ano. De acordo com a pasta, existem, ainda, 45 casos suspeitos de morte pela doença.