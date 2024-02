A contagem regressiva começou. Daqui dois dias acontece o abre alas para uma das festividades mais esperadas do ano. O carnaval retorna com todo vigor, brilho e alegria em solo candango. O aclamado Samba Urgente se apresenta na segunda edição do Quadradim da Folia, no sábado (10/2), às 15h, para celebrar os seis anos de trajetória.

“Nos preparamos para essa época como se fosse sempre um aniversário por ano, gostamos muito do Carnaval”, destaca Márcio Marinho ao Correio. O artista declara que a música do grupo é essencial para a capital. “Nós somos de Brasília, somos crias daqui e fazemos parte dessa miscigenação de vários locais. Então, também ocupamos os espaços na rua, trazemos essa essência do carnaval gratuito, de rua”, ressalta.



Márcio conta que as expectativas para o evento são as melhores e promete um repertório diversificado. “A gente vai colocar bastante música de carnaval também, vai ter muito samba, vai ter pagode e também música autoral. Queremos que o evento seja lindo, sem confusão, que todo mundo vá para curtir com a gente, com êxtase de alegria”, enfatiza o artista.

A programação é um convite irresistível para os amantes do carnaval. No primeiro dia as atrações musicais são Samba Urgente, Galo Cego, Guga Camafeu, Elas Que Toquem, Primeiro Beijo e o DJ Cotonete. Já no domingo, 11, o Bloco Eduardo e Mônica comanda a folia com o repertório de clássicos nacionais. O grupo conta ainda com convidados especiais e eleva mais ainda a energia da festa com 7 na Roda, Da Massa, Thiago Nascimento, MC Bockaum, Daniela Firme, Marcelo Mira e DJ Maffra. No dia 12, a festa traz o Bloco Pineapple com grandes nomes do rap/trap nacional.

Samba Urgente no Quadradim da Folia 2024

Dia 10 de fevereiro, no Iate Clube de Brasília, às 15h. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital.



