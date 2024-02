Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (7/2)

A digna indignidade

Data estelar: Vênus e Urano em trígono

A civilização está em decadência porque insiste em repetir as fórmulas que davam certo no passado, mas o mundo que vislumbramos e que se tece em gerúndio está muito além dessas fórmulas, e ficamos patinando sem sair do lugar. As alternativas estão disponíveis, mas para as colocar em prática seria necessário estabelecer paradigmas completamente novos, e diante desses resistem com bravura, mas podridão, as instituições que representam os paradigmas ultrapassados.

Não há dignidade alguma em resistir ao rio da vida, que se expressa ciclicamente através de diferentes formas e paradigmas. Quem desenvolve sábia flexibilidade aceita as mudanças e se adapta a elas, e a quem achar que a indignidade de resistir seja mais digna, resta o infame papel de crucificar mais uma vez o amigo divino.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sempre haverá atritos, fricções e discórdias entre as pessoas, mas isso não há de prevalecer sobre os planos e estratégias que tiverem de ser colocadas em marcha. Procure se focar nos planos e não nas pessoas. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Preserve os ideais, porque esses são as estrelas que norteiam os passos e é fácil os perder de vista quando começam a ocorrer os perrengues. Haverá de tudo, clareza e obnubilação, entusiasmo e desânimo. Tudo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A organização interior de pensamentos e emoções servirá para que, apesar da desordem exterior e de tudo parecer estar fora do lugar, sua alma saberá se orientar direito, sem medo de se perder no meio de tudo isso.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando o presente é grande até o santo desconfia, porque a vida não oferece nada de mão beijada para nossa humanidade, tudo precisa ser decifrado e garimpado por nós. Tenha isso em mente, investigue as pessoas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Anda acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo com as pessoas que elas se encontram desvairadas o suficiente para não se poder contar com elas do mesmo jeito que se podia contar no passado. Esse é um lance temporário.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que seus movimentos sejam atrapalhados e incertos, mesmo assim você verá avanços substanciais acontecendo. Uma coisa é certa, não seria o caso de você ficar esperando tudo acontecer sem tomar iniciativas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Haverá motivos para regozijo tanto quanto para preocupação também, porém, sua alma interior não é obrigada a viver ao sabor das ondas do que acontece, ela também pode conduzir os acontecimentos de acordo com a vontade.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Mudanças estão em andamento e se tornaram inevitáveis, mas a alma, como sempre, se agarra ao terreno conhecido e teme se lançar de mãos vazias ao futuro, tornando mais lento e dolorido todo o processo das mudanças.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure se agarrar aos assuntos práticos que possam ser administrados de imediato por você, porque se você ficar pensando e especulando sobre o que seria melhor fazer, o tempo passará e nada será feito.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada dê por garantido, mas tampouco mergulhe na ansiedade de que tudo seja incerto e inseguro, porque não se trata disso. Se trata apenas de você não se abandonar à inércia, e deixar de fazer a sua parte. Só isso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em vez de raciocinar tanto, procure se orientar pelos sentimentos mais viscerais que conseguir identificar, porque esses serão mais seguros do que toda a aparente lucidez que o raciocínio lógico proporcionar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que seja tudo muito mais complicado do que você imaginou, nada é inviável, nada é completamente impossível, as coisas se diferenciam apenas pelo grau de complexidade que representam, nada além disso.