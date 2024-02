Viviane Araújo relata dificuldades para emagrecer após gravidez

Viviane Araújo pretende roubar a cena na avenida por mais um ano, como rainha de bateria em dose dupla. Isso porque, a atriz está à frente das baterias do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e da Mancha Verde, em São Paulo.

Em entrevista à revista Quem, a artista contou que enfrentou diversos desafios para conseguir alcançar a silhueta ideal, e passar pelo processo de emagrecimento em meio aos cuidados com o filho, Joaquim, nascido em 2023, fruto do seu casamento com Guilherme Militão.

"Secar o corpo não é tão fácil depois dos 30, depois dos 40 e, principalmente, depois da gravidez, ainda mais uma gravidez na minha idade. Tive meu filho aos 47 anos", disse Viviane Araújo. Para as fantasias, inclusive, a atriz adiantou que pretende desfilar com menos adereços.

"Quero vir com menos fantasia neste ano, o menos possível (risos). Quero mesmo brincar e aproveitar, sem nada me atrapalhando", adiantou a famosa, que ainda aproveitou para descrever sua ansiedade: "É um momento muito esperado por mim. É quando eu me realizo como pessoa. Amo essa festa, amo o Carnaval e amo fazer o que eu faço. É um amor incondicional. Todo esforço vale a pena", pontuou.

