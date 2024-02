Key Alves fala sobre fetiche em cheirar pés: "Adoro"

A ex-BBB Key Alves surpreendeu seus seguidores durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram ao admitir ter fetiches por pés e cheiro de chulé.

A revelação veio após um seguidor expressar seu desejo de cheirar os pés da jogadora de vôlei. Key confessou compartilhar esse fetiche e admitiu que cheira os pés e chulés das pessoas com quem se envolve.

Entretanto, a ex-BBB brincou dizendo que não mostraria seus pés aos seguidores naquele momento, pois planejava uma visita ao salão para deixá-los bonitos. Prometeu compartilhar uma foto após a manutenção, reforçando sua interação descontraída com os fãs.

Key alcançou a fama ao participar do BBB 23 como integrante do grupo Camarote. Antes de sua participação no reality, ela se destacava como jogadora de vôlei, mas atualmente concentra-se mais em sua carreira como influenciadora digital e mantém um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

