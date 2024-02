Marvel’s Spider-Man 2 ganha data de atualização de Novo Jogo +

A Insomaniac Games usou as redes sociais, nesta quarta-feira (7/2), para anunciar que, em 7 março, novidades para o game Marvel’s Spider-Man 2 serão divulgadas. Segundo o post, o jogo, lançado em 20 de outubro de 2023, não tinha um modo para rejogar a campanha, mantendo seus itens e habilidades, mas isso será adicionado, como prometido no fim do ano passado.



O New game + é tradicional em muitos títulos da indústria atualmente, incluindo o próprio primeiro game da franquia e o DLC do jogo do Homem-Aranha para o PlayStation 4. A Insomaniac tinha prometido a chegada do extra ainda em 2023, mas acabou sendo postergado para 2024.



Além disso, a empresa disse que vai trazer novas skins (roupas) para o cabeça de teia, e que mais novidades chegarão em breve. Fica o questionamento se, nessa nova onda de roupas, a skin desenhada pelo jogador do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Jr., anunciada no mês do lançamento do jogo, será já incluída, pois até a publicação desta matéria ainda não faz parte do game.



Marvel’s Spider-Man 2 está disponível exclusivamente para PlayStation 5.