Minissérie ‘Moda na Capital Criativa’ vai ao ar nesta quinta (8/2)

Para além das conhecidas capitais mundiais da moda — Paris, Milão e Nova York são alguns exemplos —, designers e estilistas brasileiros estão dispostos a fazer do país um polo exportador de novas tendências. E, dessa leva de novos empresários dedicados a transformar a moda nacional em um palco de referências de estilo, cinco marcas brasilienses se destacam pela autenticidade e criatividade das peças. Tais marcas protagonizam a mais nova minissérie do diretor carioca Gabriel Linhares, intitulada Moda na capital criativa. O primeiro episódio vai ao ar nesta quinta-feira (8/2), às 18h, no canal oficial do Instituto Latinoamerica no YouTube.

A minissérie de cinco episódios dialoga diretamente com o processo criativo de cinco marcas genuinamente brasilienses, sendo elas Desapeguei Bonito, Miti, Dane-se, Lago Beachwear e Brunna Lettieri. Em entrevista ao Correio, o diretor da minissérie, Gabriel Linhares, explica que o processo de construção da obra audiovisual de cinco episódios — cada um focado em uma das cinco marcas selecionadas para participar do projeto — exigiu de toda a equipe muito trabalho de pesquisa e imersão por dentro do que houvesse de mais chamativo no cenário fashion da capital federal. “Sem dar muito spoiler, foi muito legal perceber que quatro dos cinco criadores não são estudantes de moda, por exemplo. São empreendedores que tinham aquele desejo latente por criar algo fora do comum”, ressalta o diretor.

Feita com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), Moda na capital criativa surge como possibilidade de repensar a moda que é feita no quadradinho ao imprimir nas peças de vestuário e acessórios comercializados por essas marcas um pouco da identidade do brasiliense. O diretor da minissérie, que é residente na capital há seis anos, reforça o cuidado que toda a equipe responsável pelo projeto teve ao incluir os empresários e estilistas que protagonizam a minissérie em cada etapa da produção do material, do roteiro à gravação. “A gente costuma comentar que esse é um projeto feito a quatro mãos, pois conta com a nossa participação de querer construir, mas se não tivéssemos eles [os empresários] envolvidos, não teria acontecido. Desde o início, todos estiveram 100% presentes, tanto na pré quanto na pós-produção”, justifica Gabriel.

Outra importante parceira para a realização da minissérie foi a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Afinal, o primeiro episódio a ser lançado conta a história do empreendimento de Ana Paula Gonçalves e Carol Rosignoli, dupla de empresárias por trás do brechó e espaço colaborativo para marcas autorais Desapeguei Bonito. A iniciativa da marca é ser vitrine para a moda sustentável ao propor o reaproveitamento de peças e uma nova maneira de se pensar o vestuário. Os episódios da minissérie contam com apresentação de Fernanda Castro e direção de fotografia de Lara Ribeiro.

