Nesta quarta-feira (7/2), a Disney confirmou de surpresa a sequência de Moana, animação de 2016. O anúncio veio acompanhado de um teaser divulgado nas redes sociais e no YouTube oficial do estúdio. Moana 2 estreia em 27 de novembro nos cinemas.

Confira:

Na prévia divulgada, Moana aparece em uma praia, tocando uma concha, como um chamado para uma nova aventura no mar. Maui, personagem dublado originalmente pelo ator The Rock, também retornará no segundo filme.

A direção do longa será de responsabilidade de Dave Derrick Jr. Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina cuidarão do roteiro. A Disney trabalha ainda em um live action da animação com previsão de estreia para em 2025.