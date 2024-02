Ex-BBB confessa que teve carreira prejudicada após virar meme

Solange Vega, ex-participante do BBB 4, foi uma das primeiras pessoas a se tornar meme no Brasil, em que foi eternizada no reality show da Globo pelo Iarnuou, quando criou a própria versão do clássico ‘We Are The World’.

Em entrevista à revista Quem, a atriz relembrou o sucesso causado pela sua participação na casa mais vigiada do Brasil. "Foi maravilhoso na época! Fiz varias presenças VIP cantando a música e tive que fazer até um repertório com várias músicas diferentes para atender o meu público", disse.

"Um preconceito"

Apesar do grande sucesso, a ex-BBB afirmou ainda assim ter sido alvo de preconceito. "Naquela época, eu era uma Sol. Hoje, eu sou uma outra Sol. A essência ainda continua, mas a pessoas ainda se baseiam em um preconceito bobo da minha história e sem conhecimento. Por causa do Iarnuou, muitas pensam que parei no tempo", desabafou.

Segundo Sol, sua carreira artística foi prejudicada justamente em virtude do meme em questão. "Não me considero bem-sucedida por causa desses preconceitos que falei. Sou atriz, estudei muito para me formar e continuo estudando. Fiz varias peças, filmes independentes e cheguei a fazer até uma série da Globo que não me deu visibilidade, mas aprendi muito como atriz", declarou a ex-BBB.

