João Pedro ou José Inocêncio? Quem fica com Mariana no final de Renascer

A segunda fase do remake de Renascer tem dado o que falar nas redes sociais, principalmente por conta da aparição de Mariana (Thereza Fonseca). Assim que chegou na cidade, a moça conquistou o coração de João Pedro (Juan Paiva) e também do pai dele, José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Após trocar alguns beijos com João, em capítulos recentes, a personagem teve uma maior aproximação de José. Os dois, inclusive, terão a primeira noite de sexo ainda nesta semana.

O personagem de Marcos Palmeira até tentará resistir, mas estará cada vez mais entregue ao novo amor. Os dois, inclusive, se casarão em cenas previstas para ir ao ar no dia 16 de fevereiro. Já João Pedro assistirá tudo de longe e não esconderá sua tristeza. No decorrer da trama, entretanto, novas reviravoltas surgirão.

Quem fica com Mariana no final de Renascer?

Se o remake seguir o mesmo caminho da versão original da novela, exibida em 1993, Mariana não ficará com José Inocêncio e nem com João Pedro no final de Renascer.

No último capítulo da trama, o fazendeiro acaba se resolvendo com o filho no leito de morte. Mariana, ao saber que José Inocêncio morreu, decide ir embora da região. Já João Pedro, tem um final feliz com Sandra, que no remake, será interpretada por Giullia Buscacio. Os dois, inclusive, terão um filho.

Mariana, José Inocêncio e João Pedro (Foto: Globo/Fábio Rocha)

