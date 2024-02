Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (10/2)

Assim são as coisas

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em quadratura; Lua Vazia até 10h43

Assim são as coisas, não importa o quanto te empenhes em tornar teu trabalho mais qualificado nem tampouco o quanto aperfeiçoes tuas técnicas até as deixar brilhantes, é certo que haverá alguém por aí com disposição para desvalorizar teus esforços e te fazer sentir mal.

O ser humano neurótico é devorado interiormente pela existência decepcionante que experimenta, e pressente ameaças e fica com medo que o brilho de outras pessoas contraste e deixe evidente sua própria escuridão recalcitrante, mas em vez de aproveitar o encontro para superar suas limitações, parte para afundar o que está acima até nivelar tudo por baixo e, assim, nossa civilização continua medíocre.

Por inércia somos todos invejosos e ciumentos, mas por efeito da boa vontade posta em prática, transformamos a inveja em generosidade.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os diversos ingredientes que o destino colocou em suas mãos não são de fácil administração, e nem tampouco facilitam a integração em conjunto, para que os avanços sejam mais substanciais. A força do grupo. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando termina a teoria começa a prática, e é nessa hora que as pessoas demonstram seu real comprometimento com a coisa toda. As tensões que resultam disso são, ao mesmo tempo, o bom sinal de que algo se pode fazer.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua mente é o arco retesado e os pensamentos são as flechas que se lançam ao futuro e que, com seu ímpeto, carregam sua alma a novos horizontes, com novas batalhas e desafios, mas com o entusiasmo da renovação.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Talvez não haja nenhum jogo oculto e suas suspeitas sejam completamente infundadas, mas ao mesmo tempo é melhor, agora, adotar uma postura mais racional diante dos acontecimentos, e partir para a busca de esclarecimento.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A trama dos relacionamentos sociais é muito complexa, porque envolve interesses e sentimentos, e nem sempre se pode administrar isso com harmonia. Foque na articulação necessária para evitar comoções desnecessárias.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A precipitação é desnecessária, é melhor esperar um pouco para ver em que direção sopra o vento, de modo a economizar recursos e energia na tentativa de ter domínio completo sobre a situação. A situação se domina sozinha.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cuidado com o que você deseja, porque é capaz de realizar o destino, e como nossa mente confunde fantasias com pressentimentos, nem sempre os desejos estão bem lapidados, às vezes conduzem a confusões estranhas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tudo continua, apesar de parecer que relacionamentos terminam, que as mudanças mudam tudo, e que o passado seria o lugar onde tudo aconteceu. Tudo continua, a mais real matéria do Universo é a eternidade.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A rotina é decepcionante, mas ela é o fundamento para tudo o mais que você pretenda entre o céu e a terra. Portanto, de vez em quando vale a pena olhar para a rotina com os olhos de quem busca melhorar e apaziguar.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agir com total desapego pelo fruto da ação não parece algo ao alcance de nossa humanidade, porque nosso combustível são os desejos, e no ventre desses sempre há um apego pela satisfação de os realizar. Ou não?



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As iniciativas que você colocar em marcha neste momento definirão futuros, portanto, vale a pena lançar sua mente nessa direção, para que o futuro responda com imagens, visões e pressentimentos. Nessa direção.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que pareça impossível descrever os sentimentos, vale a pena o esforço, porque assim sua mente e coração se conectarão e aproximarão. Os sentimentos são informações preciosas, e sempre muito certeiras.