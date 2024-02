Baleado na cabeça, Mingau é internado novamente após alta médica

Mingau, do Ultraje a Rigor, precisou ser internado novamente nesta sexta-feira(09), no Hospital São Luiz, em São Paulo, cerca de um mês depois de receber alta médica. O músico foi baleado em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro no ano passado.

O baixista do grupo foi hospitalizado para tratar um desequilíbrio intestinal, depois de ficar cerca de 4 meses internado.

Isabella Aglio, filha do artista, usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e seguidores sobre o estado de saúde do pai, que segundo ela, está bem, mas sem previsão de alta médica.

"Tudo sob controle, ele está sendo super bem cuidado", disse ela. Após o fim do tratamento iniciado nesta sexta-feira, Mingau retornará para a reabilitação motora e cognitiva na clínica, com bons prognósticos de recuperação.

Reprodução/Instagram

