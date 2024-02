Bloquinho Rock Folia agita a programação do Carna Contexto na segunda

O Contexto Bar e Restaurante realiza o Bloquinho Rock Folia no Carna Contexto, a partir das 17h desta segunda-feira (12/2). Com uma proposta diferente das festas de carnaval tradicionais, o evento vai unir samba, axé e outros hits do carnaval com o rock n' roll.

A line up do evento conta com Daniela Firme, vocalista do grupo Rock Beats, Marcelo Mira, do Alma Djem, e Alex Hurtado, da Banda Heat. Também se juntam à festa o trio Marquinho Vital, Diogo Villar e Meolly do Bloco Eduardo e Mônica, e a dupla dinâmica Rafael Monte Rosa e Renato Azambuja, da banda Da Massa.

Os artistas convidados vão tocar o melhor do rock nacional e internacional. Com início das festividades da casa às 12h, a programação da segunda do Carna Contexto conta ainda com a presença do DJs Vini Costa, TAY e banda (AXÉ 90).



Serviço

Bloquinho Rock Folia no Carna Contexto

Segunda (12/2), a partir das 17h, no Contexto Bar e Restaurante - SCES trecho 02. Ingressos a venda a partir de R$ 40 pelo Sympla.