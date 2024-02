Anitta interrompe trio em Salvador para repreender folião: "Estou te vendo"

A cantora Anitta interrompeu o bloco dela, durante sua apresentação no Circuito Dodô (Barra/Ondina), em Salvador, nesta sexta- feira (9/2), para chamar a atenção de um folião. Na ocasião a artista pediu para a polícia seguir o homem e também pediu para ele parar com a "marrinha".



"Estou te vendo, viu? Vamos andar direitinho, meu amorzinho? Se continuar com a marrinha, eu chamo a polícia para te seguir no seu grupinho. Alô polícia, vamos seguir esse rapaz de blusa branca, amarela e azul, que está afim de brigar", repreendeu a artista.

O FECHO Q A ANITTA DEU EM UNS "AMORZINHOS" NO MEIO DO BLOCO KKKKKKKKKKKKKK ESSA MULHER É O CÃO pic.twitter.com/dq4ny7tMYW — ???????????????????????????????????????????????????? (@thaisnitta) February 10, 2024

Fantasia especial

O look de Anitta para o segundo dia do carnaval de Salvador trouxe referências à Iemanjá. A fantasia era toda trabalhada em azul e branco e tinha diversos brilhos e pedrarias.

Nas redes sociais, a cantora explicou que trata-se de uma homenagem à escola de samba Unidos da Tijuca que no ano passado apresentou um desfile sobre a famosa Baía de Todos os Santos.

"As fortíssimas tradições religiosas de matriz africana estão presentes na região. Iemanjá, orixá dos mares e protetora dos pescadores, é inspiração para o look de hoje. Ela é saudada no samba enredo da escola", escreveu a artista.