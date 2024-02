Anitta abre carnaval de Salvador com fantasia de Iemanjá

Anitta deu start oficial na folia de 2024! A Girl From Rio subiu ao trio nesta sexta-feira(09), no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na Bahia, e deixou seus fãs e seguidores em polvorosa com a fantasia escolhida para viver esse momento.

A cantora brasileira surgiu usando uma fantasia de Iemanjá, toda trabalhada em azul e branco, com diversos brilhos e pedrarias.

A fantasia escolhida por Anitta para abrir a temporada de shows no carnaval repercutiu nas redes sociais, com chuva de elogios para a escolha da artista.

"A Anitta está simplesmente belíssima nessa fantasia! Apenas chocada passada", comentou uma seguidora. "Uau, que espetáculo hein", disse outra. "Mulher, tu está arrasando nas fantasias do carnaval! Que tudoooo", comentou uma terceira.

Reprodução/Instagram

