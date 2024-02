Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (11/2)

Defenda a alma

Data estelar: Lua cresce em Peixes

Presta atenção ao andar da história, porque enquanto ficas procurando assunto para te entreter, nos bastidores da ciência e da tecnologia se cozinha um futuro sinistro para ti e para teus descendentes, a exclusão definitiva de tua rica vida subjetiva do status de realidade ou de verdade, para exilar tua consciência ao mundo objetivo, no qual cumpririas mera função de engrenagem de tecnologias sofisticadas.

Assim, o ser humano que tu és deixaria de se humanizar cada vez mais, e se transformaria num objeto sem voz nem identidade, porque exilando os labirintos profundos da subjetividade, tu não tens voz nem identidade, afinal, tua alma é o ser humano interior e invisível que atua nos bastidores da aparência fenomênica de tua personalidade.

Defende a existência da alma, ou sacrifica tua alma ao profano.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A identidade se constrói através do olhar de outras pessoas e, também, porque buscamos um grupo com o qual nos sentimos à vontade, muito mais em casa do que, talvez, nos sintamos dentro da casa habitual. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O entusiasmo, por si só, não resolve muita coisa. O entusiasmo é útil na mesma medida em que seja combustível de ações à altura desse nobre sentimento, porque sentir é muito bom, mas melhor ainda é realizar. Ou não?



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O leque se amplia e sopram ventos de renovação. Cuide para que, dessa vez, esses ventos não passem sem deixar rastros, mas os aproveite para impulsionar suas ideias na direção da realidade. É tudo possível. Claro que sim!



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De certa maneira, se tornou necessário experimentar novamente a densidade de certos sentimentos, com os quais sua alma não tem simpatia, mas que ao mesmo tempo enxerga a si mesma tendo de repetir a experiência. Por que?



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O apreço ou a antipatia, de alguma maneira evidente as pessoas reagem e demonstram seus sentimentos, e ainda que elas tenham de conviver cumprindo obrigações e formalidades, o relacionamento real será dos sentimentos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa arrancar da vida o que a vida pode lhe oferecer com serenidade, se entregando a você. Cuide, então, para que a urgência dos desejos não faça você cair na armadilha da precipitação. Melhor isso não.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sentir a vida pulsando através de você, receber o impacto de percepções sublimes misturadas ao cenário mundial, que é preocupante. No mínimo, você poderá dizer, no futuro, que este momento terá sido muito intenso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Vale a pena, dentro do possível, você se livrar das situações e relacionamentos que amarram sua alma a um passado que não existe mais, e também se preparar para se lançar à aventura de viver, recomeçando tudo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

São especulações demais para pouca coisa, porque, afinal, se as coisas fossem vistas com uma perspectiva mais pé no chão, ficaria evidente que não tem nada demais nem de menos acontecendo. Apenas a rotina.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O valor de sua presença no Universo não se mede pela qualidade de seus pensamentos, mas pela forma com que você os expressar e compartilhar, os sujeitando às críticas e elogios. O valor é a expressão.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você há de se considerar as mãos e as pernas do destino que pretende realizar, porque assim, cada passo que você der na direção certa será uma nova conquista, pela ampliação do cenário e a melhoria das coisas.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas grotescas se misturam com as visões sublimes, e ainda por cima o cenário atual do mundo não facilita as coisas. Procure você navegar na complexidade dos relacionamentos sociais da maneira mais sábia possível.