Muso da São Clemente desfila pela 1ª vez com bumbum de fora

Pela primeira vez o muso da escola de samba São Clemente, Fábio Alves, desfilou com seu bumbum de 116 cm amostra no segundo dia de desfiles da Série Ouro do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (11/2).

O muso atravessou a marquês da Sapucaí com uma fantasia indígena. Ao portal UOL, Alves afirmou que "a galera sempre via o meu corpo e queria que eu viesse com uma roupa mais pelada, mas pelo preconceito que ainda existe no Carnaval, as escolas com preconceito velado, eu ainda não tinha conseguido vir assim e hoje estamos aí".



Ele também contou como foi sua preparação para o desfile. "Eu malho de segunda a segunda quando tenho tempo, faço dieta como se fosse atleta de fisiculturismo, faço ioga, outros esportes na medida do possível. Tenho uma alimentação saudável, isso tudo me ajuda [...]", disse o muso para o UOL.

Do desfile

No segundo de dia de desfiles da Série Ouro na Sapucaí, oito escolas cariocas passaram pela avenida. A primeira a se apresentar foi a Sereno de Campo Grande, com o enredo 4 de dezembro. A agremiação fez uma espécie de procissão, narrando o dia de Santa Bárbara, a Iansã para os adeptos de religiões de matriz africana.

Também desfilaram: Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, União da Ilha, Unidos de Padre Miguel, São Clemente, Unidos de Bangu e por fim, a Império Serrano.

*Colaborou Aline Gouveia