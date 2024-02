BBB 24: Davi chora, ameaça apertar botão e desistir do reality

O motorista de aplicativo Davi Brito ameaçou apertar o botão da desistência do Big Brother Brasil 2024. Em conversa com Isabelle Nogueira na noite de sábado, o brother afirmou que estava pensando em desistir, mas a sister tentar convencê-lo a não sair da casa. "Você chegou até aqui, não vai fazer isso, jamais, não existe essa possibilidade", diz Isabelle a Davi.

Veja os momentos:

Já hoje de manhã, Davi apareceu chorando em frente ao botão de desistência. O motorista de aplicativo precisou de atendimento médico dentro da casa após se sentir mal neste sábado (10/2). O brother foi atendido no confessionário no período da tarde. Outros participantes suspeitam que ele esteja com dengue.

Davi teve diarreia e depois do atendimento ficou deitado ao lado de Isabelle. A sister ofereceu comida ao baiano e aconselhou que ele tomasse água de coco. "Se tu estiver com fome, me fala que eu posso fazer um ovo cozido com arroz. Zero fritura. Você não pode nem sonhar com fritura", disse a manauara. O baiano contou que a médica recomendou a ingestão de muita água e garantiu que não sentia febre.