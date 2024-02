BBB 24: Davi é chamado no confessionário e áudio vaza

Após Davi ameaçar apertar o botão e desistir do Big Brother Brasil na manhã deste domingo (11/2), o brother foi chamado no confessionário. Enquanto isso, Isabelle ficou do lado de fora rezando pelo amigo.



Em certo momento, no entanto, Isabelle ouviu um barulho de dentro do confessionário e se preocupou. Neste momento, quem estava acompanhando pelo pay per view pode escutar um barulho de conversa de dentro do confessionário e logo na sequência a câmera foi cortada.

Ta vazando o áudio do confessionário. Parece que o Boninho tá falando com o Davi #bbb24 #bbbb24 pic.twitter.com/h1fQ36NKVy — Leo Vallim ?????? ??? (@LeoVallim) February 11, 2024

a forma com que o Boninho interfere no jogo é bizarra, o Davi precisa cuidar da saúde mental, de uma psicóloga de verdade… pra que ele pudesse ficar mais calmo e voltar pro jogo, não de um diretor falando que é o dono da porra toda e pressionando #BBB24 pic.twitter.com/qaU1FD78TN — Kadu Pacheco (@kadupacheco_) February 11, 2024

Depois de alguns minutos a câmera foi reestabelecida, Davi saiu do confessionário e voltou para a piscina.