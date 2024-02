Carnaval 2024: saiba quais artistas serão homenageados pelas escolas de samba

O compositor de samba-enredo paraibano, de 91 anos, será homenageado pela São Clemente, na Série Ouro, a segunda divisão do Carnaval carioca, com o enredo intitulado: "Que grande destino reservaram pra você".

Zé Katimba (Foto: Reprodução/Instagram)

Adriano Imperador

De volta ao Grupo Especial no Carnaval de São Paulo após 12 anos, a escola aposta no enredo em homenagem ao ex-jogador de futebol Adriano Imperador, com o título de: "Adenla – O Imperador nas terras do Rei".