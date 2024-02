Deolane Bezerra sobre participar de outro reality show: ‘Deus me defenda!’

Deolane Bezerra, influencer, marcou presença no Camarote Salvador, na última sexta-feira (09), e confessou que não planeja participar de outro reality show após sua passagem por A Fazenda.

‘Deus me defenda’

"Deus me defenda, Deus me love, não quero não", brincou a loira, que também curtiu a folia baiana no trio de Claudia Leitte.

A influencer quando foi questionada se levou tempo para restabelecer sua saúde mental após o reality, disparou: "Eu não precisei nem de recuperação. Quando saio de um lugar que tem falcatruas, eu saio linda e de cabeça erguida."

Em outro trecho da entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, Deolane Bezerra confessou que não poderia deixar de vir para o Carnaval de Salvador, mesmo tendo uma agenda apertada. Neste domingo (11), ela desfilará pela primeira na Sapucaí na escola de samba Grande Rio.

"O Carnaval da Bahia é maravilhoso, não tem como. Eu vim ano passado, esse ano falei: ‘Ai, meu Deus! Não posso faltar, desfilo domingo lá no Rio, mas tive que vir aproveitar estes dois dias. A Bahia é maravilhosa. A energia daqui é diferente. Eu arrepio em vários momentos. Eu vou falar, não deixo de vir nunca mais."

