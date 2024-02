Super Bowl: relembre alguns dos maiores shows do intervalo

Ocorre neste domingo (11/2), a 58ª edição do Super Bowl, o cantor norte-americano Usher será a atração do intervalo da partida final da temporada da liga de futebol americano. O jogo será transmitido pela a ESPN, RedeTV e Star+, a partir das 20h30.

Na última quarta-feira (7/2), a revista Billboard listou os principais shows da história do Super Bowl. Compõem a lista artistas como Michael Jackson, Paul McCartney, Madonna, Katy Perry e Beyoncé. O Correio destacou seis shows que compõem a lista, confira:

Rihanna (2023)

Depois de um hiato de cinco anos sem subir aos palcos, a cantora Rihanna retornou com tudo. Em sua apresentação marcante no ano passado, a artista entregou coreografias icônicas, sucessos de sua carreira, além de aparecer grávida do segundo filho com o rapper A$AP Rocky. Na lista da Billboard, a apresentação ocupa a 11ª colocação.

Durante o show, Rihanna cantou um remix de Rude boy com funk feito pelo brasileiro Dj Klean Music. Segundo a revista, o show tornou-se o mais assistido da história do evento.

Katy Perry (2015)

A apresentação da cantora Katy Perry durou 12 minutos e contou com efeitos especiais, fogos de artifício, além de quatro looks. A estrela pop cantou sucessos de sua carreira como California Girls e Work it. O show contou com a participação especial de Lenny Kravitz e Missy Elliott.

Michael Jackson (1993)

O cantor Michael Jackson se apresentou no Super Bowl em 1993. Apresentação do Rei do Pop contou com gritinho agudo e com um medley dublado de Jam, Billie Jean e Black or White. Segundo a Billboard, esse show é o "Maior Show do Intervalo de Todos os Tempos".

Beyoncé (2013)



Em sua apresentação no Super Bowl, a cantora Beyoncé emergiu de uma nuvem de fumaça cantando sucessos de sua carreira, incluindo Love on Top e Crazy in Love. A transmissão do evento foi vista por mais de 108 milhões de espectadores nos EUA.

Madona (2012)

Madonna se apresentou no Super Bowl em 2012. Durante sua apresentação de 12 minutos, a estrela do pop performou com uma representação de soldados romanos e um trono. Fizeram participação especial do cantor Cee Lo Green, e pelas cantoras M.I.A. e Nicki Minaj.

Prince (2007)

A performance do roqueiro Prince no Super Bowl ocupa o primeiro lugar da lista. Na ocasião o músico cantou sucessos como 1999, Let's Go Crazy e homenageou outros astros do rock com as músicas Proud Mary, All Along the Watchtower.

Segundo a revista, "a coda explosiva foi “Purple Rain”, que deixou o estádio cheio de fanáticos por futebol cheios de testosterona agitando os braços e uivando em falsete enquanto, sim, uma verdadeira chuva inundava o Dolphin Stadium de Miami.