Claudio Manoel faz revelação sobre noite anterior à morte de Bussunda

O humorista Cláudio Manoel, do saudoso Casseta & Planeta, revelou detalhes sobre os dias que antecederam a morte de Bussunda durante a Copa do Mundo de 2006. Ele relatou um incidente ocorrido antes do fatal ataque cardíaco de Bussunda, destacando sua dedicação ao trabalho. Cláudio descreveu a preocupação do colega em não comprometer a cobertura, mesmo diante de problemas de saúde, e como ele resistiu bravamente aos sintomas até o último momento.

Durante uma entrevista a Marcelo Tas, Cláudio compartilhou momentos marcantes que testemunhou ao lado de Bussunda. Ele lembrou o dia fatídico, descrevendo como Bussunda enfrentou mal-estar e desconforto durante a noite anterior à sua morte. Mesmo diante das adversidades, Bussunda estava determinado a não abandonar seu compromisso com a cobertura do evento esportivo, um testemunho de sua dedicação e paixão pelo trabalho.

A narrativa de Cláudio revela uma faceta pouco conhecida da história de Bussunda, destacando sua resiliência e comprometimento profissional. Seus relatos oferecem um olhar mais profundo sobre os bastidores da cobertura da Copa do Mundo e a personalidade única de Bussunda, que continuará sendo lembrado não apenas pelo seu talento, mas também pela sua coragem e determinação.

O legado de Bussunda permanece vivo não apenas nas memórias dos colegas e fãs, mas também na história do humor brasileiro. Sua partida precoce deixou um vazio na indústria do entretenimento, mas suas contribuições e seu espírito inigualável continuam inspirando aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado.

