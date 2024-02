Usher celebra o R&B em show no Super Bowl com Alicia Keys; confira

O show do intervalo do Super Bowl, na noite deste domingo (11/2), contou com a presença de vários convidados do cantor Usher, anfitrião da noite. Em uma celebração do R&B dos Estados Unidos, Usher levou os grandes hits de sua carreira de mais de 30 anos e celebrou sua participação no maior evento do esporte dos Estados Unidos. "Eles disseram que eu não conseguiria, que eu não estaria aqui, mas eu estou aqui hoje. Hey, mãe, nós conseguimos", disse.

Esta não foi a primeira vez que Usher se apresentou na final da NFL. Em 2011, ele foi convidado do show do Black Eyed Peas. Dessa vez, a apresentação coincidiu com o lançamento do novo álbum dele: Coming Home.

Entre os convidados, Usher levou Alicia Keys, que relembrou o hit de 2004, My Boo. Um aviso antes do show começar avisou aos telespectadores que a apresentação poderia os fazer "cantar, dançar, suar, girar e possíveis problemas de relacionamento". O cantor abriu o show no Allegiant Stadium, em Las Vegas, com um de seus maiores sucessos, Caught Up e encerrou com o hit que lançou o cantor, Yeah!. Os outros convidados de Usher incluíam H.E.R., will.i.am, Lil Jon e Ludacris.

Veja o setlist

Caught Up



U Don't Have To Call



Superstar



Love in this Club



If I Ain't Got You - com Alicia Keys



My Boo - com Alicia Keys



Confessions Part II -com Jermaine Dupri



Burn



U Got It Bad - com H.E.R.



Bad Girl (interlude) - com H.E.R.



OMG - com will.iam



Turn Down For What - com Lil Jon



Yeah! - com Lil Jon and Ludacris

Veja a apresentação