Renascer: 4 personagens importantes que vão morrer na segunda fase da novela

Após passagem de tempo em Renascer, a trama apresentou ao público, novas histórias e personagens. No entanto, assim como aconteceu na primeira fase, a segunda também contará com mortes de personagens importantes.

Nos capítulos iniciais de Renascer, os telespectadores acompanharam os assassinatos de Belarmino (Antônio Calloni) e Firmino (Enrique Diaz), além da morte de Maria Santa (Duda Santos), que não resistiu ao parto do quarto filho, João Pedro (Juan Paiva). Outro personagem que deixou a história na primeira fase, foi Jupará (Evaldo Macarrão).

4 personagens morrem na segunda fase de Renascer

Se o remake seguir pelo mesmo caminho da versão original de Renascer, exibida em 1993, pelo menos mais 4 personagens importantes vão morrer até o final da novela. Confira!

1. Zé Venâncio (Rodrigo Simas)

A morte de Zé Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos de José Inocêncio, é praticamente certa em capítulos futuros da novela. O jovem será assassinado, após cair em uma emboscada armada por Egídio (Vladimir Brichta). O verdadeiro alvo do vilão, no entanto, seria o irmão caçula do rapaz, João Pedro (Juan Paiva). Na versão original, o personagem foi retirado da trama devido à insatisfação do autor e do diretor com a atuação do intérprete, Taumaturgo Ferreira.

Zé Venâncio (Rodrigo Simas) (Foto: Divulgação/TV Globo)

2. Tião Galinha (Irandhir Santos)

Tião Galinha, que na versão de 1993 foi interpretado por Osmar Prado, também morre em Renascer. O humilde catador de caranguejos, que nutre sonhos de sucesso na vida, enfrenta inúmeras humilhações ao longo da trama. No desfecho, é preso injustamente e sofre uma agressão na prisão. Devastado, decide pôr fim à própria vida, enforcando-se na cela. No remake, Irandhir Santos interpreta o personagem.