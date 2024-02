Paolla Oliveira se tornou um dos principais assuntos das redes sociais nesta segunda-feira (12), diante da sua fantasia de onça na Acadêmicos do Grande Rio, escola do grupo especial do Rio de Janeiro, que desfilou na madrugada de domingo (11).

O Observatório dos Famosos tentou descobrir alguns detalhes do look usado pela atriz e revela algumas curiosidades para você.

A fantasia icônica de Paolla Oliveira na Grande Rio tinha um motor, para a transformação da rainha de bateria em onça, além de mil cristais em diferentes tonalidades de dourado e preto.

"A roupa é toda coberta de cristais, bordados de vidrilhos. A gente deve estar falando em algo de mais de mil cristais aplicadinhos, entre a cabeça e o corpo dela", disse Bruno Oliveira, criador da peça usada pela artista.

Reprodução/Gshow

O post Fantasia de Paolla Oliveira na Grande Rio tinha motor e 40 mil cristais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte Lucas Lima abre o jogo sobre suposto novo affair após separação de Sandy

Lucas Lima abre o jogo sobre suposto novo affair após separação de Sandy Diversão e Arte Rafa Justus passa por cirurgia plástica: "Me recuperando"

Rafa Justus passa por cirurgia plástica: "Me recuperando" Diversão e Arte Baby do Brasil sobre Ivete Sangalo após vídeo viral: "Eu a amo"

Baby do Brasil sobre Ivete Sangalo após vídeo viral: "Eu a amo" Diversão e Arte Vídeo antigo de Wanessa e Sandy cantando viraliza e web reage: 'Humilhada'

Vídeo antigo de Wanessa e Sandy cantando viraliza e web reage: 'Humilhada' Diversão e Arte Zilu expõe ameaças de morte a Wanessa Camargo e promete denunciar autores

Zilu expõe ameaças de morte a Wanessa Camargo e promete denunciar autores Diversão e Arte Deolane Bezerra perde brinco feito de rubis e diamantes enquanto desfilava para a Grande Rio